Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Montagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 121,65 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 121,65 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 121,60 EUR. Bei 122,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 15.587 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 03.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2022 auf bis zu 93,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,25 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

