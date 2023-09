Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 121,60 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 121,60 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,55 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.468 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,76 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,25 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,96 EUR im Jahr 2023 aus.

