DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Kursverlauf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Donnerstagnachmittag zu

04.09.25 16:10 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 99,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
99,36 EUR 1,46 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,32 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 99,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 98,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 41.406 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 38,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 92,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 128,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

