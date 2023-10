Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittwochmittag tiefer

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 120,75 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 120,75 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 120,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.586 Beiersdorf-Aktien.

Am 03.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 22,67 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,25 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

