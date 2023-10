Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 120,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 120,40 EUR abwärts. Bei 120,15 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,45 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.240 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,38 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,25 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,96 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Beiersdorf abgeworfen