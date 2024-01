Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Nachmittag Verluste

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 134,35 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 134,35 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 133,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 134,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.354 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 137,10 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 2,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 106,75 EUR am 05.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 134,27 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

