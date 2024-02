Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag höher

Beiersdorf im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 135,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 135,30 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 135,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.031 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 139,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 3,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 109,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,45 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Overweight für Beiersdorf-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie im Januar 2024

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab