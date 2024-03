Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag schwächer

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 132,55 EUR ab.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 132,55 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,45 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 44.331 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,56 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2023 auf bis zu 110,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 20,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,834 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 136,00 EUR.

Am 26.04.2023 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

