Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag leichter

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 135,90 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 135,90 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.839 Beiersdorf-Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 120,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 13,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 146,00 EUR an.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

