Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verbilligt sich am Freitagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 130,50 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 130,50 EUR abwärts. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,20 EUR ab. Mit einem Wert von 130,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.793 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 10,27 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Abschläge von 13,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,700 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,834 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 138,45 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Am 06.08.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,39 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

