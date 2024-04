Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Freitagmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 130,60 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 130,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 130,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,25 EUR. Bisher wurden heute 24.469 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 143,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,18 Prozent. Am 21.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 13,17 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,834 EUR je Beiersdorf-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Beiersdorf-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Beiersdorf-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün