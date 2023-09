Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 120,85 EUR.

Die Aktie verlor um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 120,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 120,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.765 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,38 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 22,73 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 128,25 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.215,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.215,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,96 EUR im Jahr 2023 aus.

