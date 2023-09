Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 121,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 121,30 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 121,35 EUR. Bei 120,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.291 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 23,02 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 128,25 EUR.

Am 26.04.2023 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,96 EUR je Beiersdorf-Aktie.

