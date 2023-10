Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 122,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 122,10 EUR. Bei 122,25 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.855 Beiersdorf-Aktien.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 03.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2022 auf bis zu 93,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 128,27 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

