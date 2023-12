Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 130,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 130,80 EUR zu. Bei 131,35 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 130,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 82.333 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 0,42 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.12.2022 auf bis zu 103,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 26,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,50 EUR an.

Am 26.04.2023 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

