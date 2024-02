Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 142,35 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 142,35 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 143,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 19.805 Stück.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 143,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 109,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,39 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,45 EUR an.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 29.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

