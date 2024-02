Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 140,70 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 140,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 143,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 140,85 EUR. Zuletzt wechselten 101.365 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR an. 2,27 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.03.2023 (109,05 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,49 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Jefferies & Company Inc. gibt Beiersdorf-Aktie Buy

Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie

RBC Capital Markets: Sector Perform für Beiersdorf-Aktie