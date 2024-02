Notierung im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Dienstagnachmittag an

06.02.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 140,95 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 140,95 EUR zu. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.055 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR. 2,09 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,05 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 22,63 Prozent Luft nach unten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.215,00 EUR gelegen. Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,93 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie Jefferies & Company Inc. gibt Beiersdorf-Aktie Buy Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie RBC Capital Markets: Sector Perform für Beiersdorf-Aktie

