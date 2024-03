Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 131,65 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 131,65 EUR an der Tafel. Bei 131,85 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 131,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 131,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.219 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,30 Prozent. Am 07.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,834 EUR je Beiersdorf-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 136,00 EUR.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

