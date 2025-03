Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 136,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 136,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 135,90 EUR. Mit einem Wert von 136,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 11.901 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 8,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 12,05 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,00 EUR an.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 6,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

