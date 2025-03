Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verliert am Nachmittag

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 134,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 134,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 133,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,40 EUR. Bisher wurden heute 112.496 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 9,85 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 120,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 10,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2028 6,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX implodiert schlussendlich nahezu

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt nachmittags