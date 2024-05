Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 143,50 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 143,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 143,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 142,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.676 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,98 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,55 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.

