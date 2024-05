Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 143,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 143,80 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 144,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,85 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.048 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,35 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2024. Gewinne von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 21,14 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,55 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.

