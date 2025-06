Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Freitagmittag zu

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 119,10 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 119,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 119,10 EUR. Bei 118,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 26.176 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 147,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,43 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,95 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,89 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

