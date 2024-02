Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Vormittag ausgebremst

Beiersdorf im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 141,55 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 141,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 141,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.710 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.03.2023 bei 109,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,96 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 134,45 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 29.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

