Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Plus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 142,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 142,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 143,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.386 Beiersdorf-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 143,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,05 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 23,26 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.215,00 EUR gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

