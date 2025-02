Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beiersdorf

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 126,45 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 126,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 124,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 79.351 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 14,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 120,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 5,02 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,63 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

