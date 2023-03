Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagnachmittag freundlich

Das Papier von Beiersdorf konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 111,55 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,65 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,10 EUR. Zuletzt wechselten 74.144 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2023 markierte das Papier bei 115,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 41,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,96 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 28.04.2022 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.945,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.945,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,86 EUR fest.

