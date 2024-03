Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 131,65 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 131,65 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 131,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,70 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.295 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 9,30 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,834 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,00 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.215,00 EUR gelegen.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,44 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

