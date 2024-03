Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Mittag

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 130,90 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 130,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 130,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.402 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 143,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 9,93 Prozent zulegen. Bei 110,45 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,62 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Beiersdorf-Aktie.

