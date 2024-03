Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 131,55 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 131,55 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 130,45 EUR. Mit einem Wert von 131,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.988 Beiersdorf-Aktien.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,39 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 19,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,834 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Am 06.08.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

