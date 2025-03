Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 133,60 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 133,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 133,40 EUR aus. Bei 134,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.137 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,10 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 11,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,79 EUR fest.

