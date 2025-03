Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Beiersdorf

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 132,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 132,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 130,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,25 EUR. Bisher wurden heute 120.945 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 9,39 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,00 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freundlicher Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Donnerstagmittag leichter