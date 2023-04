Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 121,25 EUR

Die Beiersdorf-Aktie wies um 17:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 121,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,05 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,90 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.155 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 124,10 EUR. 2,26 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,58 EUR. Dieser Wert wurde am 03.05.2022 erreicht. Abschläge von 40,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 28.04.2022.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 03.08.2023 gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,91 EUR im Jahr 2023 aus.

