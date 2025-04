Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag in Rot

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 115,20 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,3 Prozent auf 115,20 EUR ab. Bei 114,65 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 115,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.491 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 28,30 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,65 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,80 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

