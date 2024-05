Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag im Aufwind

Beiersdorf im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 144,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 144,10 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,15 EUR aus. Bei 143,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.088 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2024 bei 144,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 0,17 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,30 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 140,55 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein