Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 143,80 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 143,80 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 142,90 EUR. Bei 143,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.750 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 26,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,55 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein