Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag gesucht

07.08.25 12:07 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag gesucht

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 99,94 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 99,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 100,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 170.711 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 92,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 7,42 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,80 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beiersdorf AG

mehr Analysen