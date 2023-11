Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 122,95 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 122,95 EUR zu. Bei 123,45 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 122,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.585 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,54 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,29 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 128,09 EUR an.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

