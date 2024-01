Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Plus

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 134,40 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 134,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 134,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.387 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 107,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 20,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 134,27 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

