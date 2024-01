Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 134,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 134,70 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,10 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 11.822 Aktien.

Bei 137,10 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 107,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

