Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag behauptet

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Mit einem Wert von 140,85 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 140,85 EUR an der Tafel. Bei 142,05 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 140,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 141,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.354 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,05 EUR. Mit Abgaben von 22,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,45 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,93 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Beiersdorf-Aktie minimal höher: Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen