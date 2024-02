Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 140,10 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 140,10 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 69.142 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 2,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,05 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 22,16 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,837 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

