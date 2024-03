Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 133,60 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 133,60 EUR zu. Bei 133,70 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 133,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 11.774 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 7,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 17,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 134,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,43 EUR je Aktie belaufen.

