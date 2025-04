Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag fester

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 113,35 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 113,35 EUR zu. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 113,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,50 EUR. Zuletzt wechselten 13.038 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 23,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 112,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 0,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,80 EUR aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Am 12.08.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX tief in der Verlustzone