Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 113,75 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 113,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 114,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.405 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 29,93 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,84 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 145,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,76 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

