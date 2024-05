Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 145,20 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 145,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 145,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.653 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 145,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2023 auf bis zu 113,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,55 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

