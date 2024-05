Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 145,20 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 145,20 EUR. Bei 145,55 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 144,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 137.353 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,55 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 28,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 140,55 EUR angegeben.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

