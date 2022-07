Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 99,06 EUR ab. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,40 EUR nach. Bei 99,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 109.351 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2021 auf bis zu 108,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 8,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (79,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 100,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 28.04.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.945,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 08.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2022 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Was Analysten von Beiersdorf erwarten

L'Oréal-Aktie dreht ins Minus: L'Oréal sieht trotz Preissteigerungen keinen Absatzeinbruch

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf