Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 119,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 119,50 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 119,50 EUR. Mit einem Wert von 118,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.796 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 03.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 93,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 21,86 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 125,75 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,98 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

